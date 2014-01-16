ВР изменила процедуру согласия на задержание и арест народного депутата

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 235 народных депутатов.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, автором которого является народный депутат от Партии регионов Владимир Олийнык, целью законодательного акта является совершенствование процедуры предоставления согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание или арест народного депутата.

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В частности, законом вносятся изменения в статьи 218-221 Регламента ВР и совершенствуется порядок предоставления согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание или арест народного депутата, а именно:

- оптимизируются сроки рассмотрения указанного вопроса Верховной Радой;

- все факты, связанные с привлечением к уголовной ответственности, задержанием или арестом народного депутата исследуются непосредственно на пленарном заседании ВР с участием всего депутатского корпуса, а не в профильном комитете (заслушивается народный депутат, рассматриваются его письменные объяснения и т.п.);

- народному депутату в процессе рассмотрения указанного вопроса предоставляется право на представителя, который может квалифицированно представлять его интересы;

- народному депутату также в полном объеме обеспечивается право на защиту в порядке, определенном Уголовным процессуальным кодексом и другими законами.

Автор закона отмечает, что принятие этих изменений усилит ответственность депутатов перед избирателями и обществом в целом.