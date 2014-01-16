ВР изменила процедуру согласия на задержание и арест народного депутата
Верховная Рада приняла Закон “О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины” (регистрационный номер 3883)
Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 235 народных депутатов.
Как отмечается в пояснительной записке к проекту, автором которого является народный депутат от Партии регионов Владимир Олийнык, целью законодательного акта является совершенствование процедуры предоставления согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание или арест народного депутата.
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В частности, законом вносятся изменения в статьи 218-221 Регламента ВР и совершенствуется порядок предоставления согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание или арест народного депутата, а именно:
- оптимизируются сроки рассмотрения указанного вопроса Верховной Радой;
- все факты, связанные с привлечением к уголовной ответственности, задержанием или арестом народного депутата исследуются непосредственно на пленарном заседании ВР с участием всего депутатского корпуса, а не в профильном комитете (заслушивается народный депутат, рассматриваются его письменные объяснения и т.п.);
- народному депутату в процессе рассмотрения указанного вопроса предоставляется право на представителя, который может квалифицированно представлять его интересы;
- народному депутату также в полном объеме обеспечивается право на защиту в порядке, определенном Уголовным процессуальным кодексом и другими законами.
Автор закона отмечает, что принятие этих изменений усилит ответственность депутатов перед избирателями и обществом в целом.