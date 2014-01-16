Забзалюка исключили из фракции "Батькивщина"

Решение об исключении Забзалюка было принято на сегодняшнем заседании фракции, сообщили УНИАН в пресс-службе ВО "Батькивщина".

Как сообщал УНИАН, 4 декабря 2013 года председатель Верховной Рады Владимир Рыбак проинформировал, что в ВР поступило заявление Забзалюка о сложении депутатских полномочий.

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Накануне ряд СМИ распространили заявление Забзалюка о том, что он слагает с себя депутатские полномочия в связи с несогласием с подходами к разрешению ситуации, которая сложилась в стране.