Забзалюка исключили из фракции "Батькивщина"
13:37, 16 января 2014Политика
5665 0
Народный депутат Роман Забзалюк исключен из состава фракции "Батькивщина"
Забзалюка исключили из фракции
Решение об исключении Забзалюка было принято на сегодняшнем заседании фракции, сообщили УНИАН в пресс-службе ВО "Батькивщина".
Как сообщал УНИАН, 4 декабря 2013 года председатель Верховной Рады Владимир Рыбак проинформировал, что в ВР поступило заявление Забзалюка о сложении депутатских полномочий.
По теме: Бютовец заявляет, что нашел у себя российский видеожучок (видео)
Накануне ряд СМИ распространили заявление Забзалюка о том, что он слагает с себя депутатские полномочия в связи с несогласием с подходами к разрешению ситуации, которая сложилась в стране.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter