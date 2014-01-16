Население Украины в ноябре сократилось на 7 тысяч человек

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

Тенденция к сокращению населения, по данным Госстата, сохраняется. По сравнению с показателем численности населения на 1 декабря 2011 года население сократилось на 204 тыс. 597 человек.

В январе-ноябре прошлого года показатель естественной убыли населения составил 140 тыс. 723 человека.

Численность городского населения по состоянию на 1 декабря 2013 года составляет 31 млн 341 тыс. человек, а в сельского - 14 млн 099 тыс. человек.

Количество родившихся граждан Украины в январе-ноябре 2013 года составило 463 тыс. 590 человек, что на 18 тыс. меньше, чем за аналогичный период 2012 года. Количество умерших за этот период составило 604 тыс. 313 человек, что на 2,3 тыс. меньше, чем за 11 месяцев 2012 года.

Как сообщал УНИАН, в ноябре численность населения Украины к октябрю 2013 года сократилась на 8 тыс. человек. Согласно прогнозу ООН, при сохранении динамики сокращения населения до 2030 года население Украины может уменьшиться до 39 млн человек.