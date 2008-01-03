БЮТ хочет скостить налоги для благотворителей

Народный депутат от БЮТ Михаил КОСИВ зарегистрировал в парламенте проект Закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины, касающиеся благотворительной деятельности».

Как отмечается в пояснительной записке, размещенной на официальном сайте Верховной Рады, проект закона подготовлен с целью усовершенствования законодательства, касающегося благотворительной деятельности и устранения ограничений, которые мешают благотворительным организациям эффективнее осуществлять свою деятельность. При этом отмечается, что реализация положений проекта закона будет стимулировать развитие благотворительности в Украине.

М.КОСИВ констатирует, что до сих пор остается достаточно много препятствий, которые мешают осуществлению благотворительными организациями деятельности в интересах граждан Украины. Например, в соответствии со статьей 20 Закона «О благотворительности и благотворительных организациях», благотворительные организации, которые существуют только на членские взносы и благотворительные пожертвования, освобождаются от уплаты налогов и других платежей в бюджет и специальные фонды. Однако на практике благотворительные организации облагаются налогом согласно налоговому законодательству, которое не соответствует упомянутой норме. Следовательно, в данном случае существует определенная правовая коллизия. Предложенный законопроект базируется на опыте деятельности конкретных благотворительных организаций и направлен на устранение отмеченных препятствий и правовых коллизий, отмечает депутат в своей пояснительной записке.

Основные предложения законопроекта, принять который предлагает М.КОСИВ, являются следующими:

1. перечень возможных видов благотворительной деятельности заменен нормой, в соответствии с которой благотворительная деятельность осуществляется в любых направлениях, формах и видах, прямо не запрещенных законами Украины;

2. отменяется плата за государственную регистрацию благотворительных организаций;

3. отменяется практика принудительного списания органами ГНА средств, которые остались неиспользованными на счете благотворительной организации в конце финансового года;

4. приобретатели благотворительной помощи в форме благотворительных взносов и пожертвований, которые носят целевой характер (благотворительные гранты), подают благотворителям и благотворительным организациям отчеты об их использовании не в обязательном порядке, а только по требованию;

5. увеличена с 5% до 10% максимальная сумма облагаемой прибыли, которую предприятиям разрешается направлять на благотворительную деятельность, и до 20%, если это предприятие было создано благотворительной организацией;

6. от налогообложения предлагается освободить доходы благотворительных организаций, полученные путем предоставления им услуг безвозмездно или на льготных условиях;

7. предлагается отменить налогообложение благотворительных организаций в соответствии с Законом «О налогообложении прибыли предприятий»;

8. предлагается освободить от уплаты налога на доходы физических лиц денежную часть вознаграждения физическим лицам-победителям творческих конкурсов, соревнований, если деньги были предоставлены благотворителями или благотворительными организациями - нерезидентами.

При этом М.КОСИВ отмечает, что принятие закона может привести к сокращению поступлений в бюджет в размере приблизительного 1 млн. грн. в год, в первую очередь - за счет налога на прибыль предприятий, однако, по его мнению, “некоторое сокращение поступлений в бюджет не является критическим”. В то же время, по подсчетам депутата, на такую же сумму вырастет объем благотворительной помощи, которая будет предоставляться ее приобретателям.