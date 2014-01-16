ВР приняла закон об уголовной ответственности за разрушение памятников советским воинам

Верховная Рада приняла Закон “О внесении изменений в статью 297 Уголовного кодекса Украины” (регистрационный номер 2178а).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 235 народных депутатов.

Об этом сообщил на заседании парламента председатель Счетной комиссии, народный депутат от Партии регионов Владимир Олейник. Как известно, сегодня все голосования в ВР проводятся в ручном режиме, потому буквально через несколько секунд после голосования Олейник назвал количество – 235 депутатов.

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Принятым законом предусмотрено внести изменения в Уголовный кодекс, установив, что за «осквернение и разрушение памятников, построенных в память тех, кто боролся против нацизма в годы Второй мировой войны - советских воинов-освободителей, участников партизанского движения, подпольщиков, жертв нацистских преследований, а также воинов-интернационалистов и миротворцев предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на такой же срок».

Соответствующий законопроект внесли на рассмотрение парламента народные депутаты от КПУ Петр Симоненко и Игорь Алексеев.