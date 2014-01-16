Утреннее заседание Верховной Рады открыто (обновлено)
11:14, 16 января 2014Политика
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Заседание парламента объявили открытым
Калетник открыл заседание ВР
Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Игорь Калетник открыл утреннее заседание парламента.
Как передает корреспондент УНИАН, заседание он открыл из сессионного зала, а не из президиума.
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В зале заседаний зарегистрировался 261 народный депутат.
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