Тимошенко не допустит технического дефолта Нафтогаза

Правительство не допустит технического дефолта национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила вчера журналистам после завершения встречи с председателем НАК «Нафтогаз Украины» Олегом ДУБИНОЙ.

«Мы провели сейчас срочные переговоры с кредиторами НАК «Нафтогаза», и после принятия бюджета, после процедур, направленных на улучшение финансового состояния, технического дефолта, который угрожал этой компании в начале 2008 года, не будет», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 13 декабря 2007 года представители компаний, которые руководят активами кредиторов “Нафтогаза”, заявили о возможном объявлении после 31 декабря 2007 года технического дефолта компании НАК в связи с отсутствием финансового отчета за 2006 год.

26 декабря 2007 года Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что правительство остановило возможность объявления банкротом НАК «Нафтогаз Украины». Она добавила, что правительство остановило этот процесс, предусмотрев в проекте бюджета-2008 ряд мероприятий по возвращению прибыльности НАК «Нафтогаз Украины».

Статьей 13 Закона Украины «О Государственном бюджет Украины на 2008 год и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» предусмотрено предоставление государственных гарантий по обязательствам НАК «Нафтогаз Украины» на сумму 12 млрд. грн.