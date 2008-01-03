Винский назначил начальника порта ”Южный”

Начальником морского торгового порта «Южный» назначен Юрий КРУК. Как сообщили УНИАН в порту, он назначен министром транспорта и связи 29 декабря 2007 г.

Напомним, до этого порт возглавлял Владимир ВАСИЛЬЕВ, назначенный концерном «Укрморпорт», который уже упразднен.

В сентябре 2007 г. в порту «Южный» возник конфликт относительно руководителя порта. «Укрморпорт» назначал своего начальника, Минтранс – своего.

В частности, 10 сентября п.г. глава концерна «Укрморпорт» Сергей КЛИМОВ представил портовикам исполняющего обязанности начальника порта «Южный» Владимира ВАСИЛЬЕВА, которого назначил вместо Александра ГОНЗЫ (был назначен в сентябре 2006 года). В то время министр транспорта Николай РУДЬКОВСКИЙ назвал данное назначение рейдерским захватом и пытался назначить своего представителя. Однако порт возглавил В.ВАСИЛЬЕВ.

24 декабря 2007 г. Кабинет Министров Украины своим постановлением отменил распоряжение правительства от 30 ноября 2006 г. об образовании “Укрморпорта” и постановление от 12 июня 2007 г. об утверждении его Устава.

Справка УНИАН. Юрий Юрьевич КРУК родился в 1978 году. Сын народного депутата Юрия Борисовича КРУКА. Окончил факультет морского судовождения Одесской государственной морской академии. Окончил магистратуру Одесской государственной морской академии, а также Одесскую национальную юридическую академию, имеет диплом юриста.

В 1999-2001 годах работал заместителем директора крюингового агентства ПП «А1 Маяк Черного моря». В 2001 году начал работать в Одесском морском торговом порту на должности коммерческого директора экспедиторской компании ООО «Интер-контейнер» (входит в группу «Интер-Контакт»). В том же году вошел в состав основателей ООО «Украинская национальна транспортная компания». С 2002 года занимает должность коммерческого директора ООО «Украинская национальна транспортная компания».

С 2003 года является главой совета ООО «Украинская национальная стивидорная компания». Награжден грамотами Министерства транспорта и связи, Почетный работник морского и речного транспорта Украины.

Депутат Одесского городского совета IV созыва (постоянная комиссия горсовета по транспорту и информации).

Член Партии зеленых с 2004 года. С марта 2005 года - глава Одесской областной организации ПЗУ.