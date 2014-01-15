Томбинский обсудил с активистами Автомайдана актуальные проблемы
13:49, 15 января 2014Политика
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Председатель Представительства ЕС в Украине Ян Томбинский встретился сегодня с активистами Автомайдана.
Посол ЕС встретился с активистами
Как сообщили УНИАН в Представительстве ЕС в Украине, представители Автомайдана проинформировали Представительство ЕС о своей текущей деятельности, а также проблемах, с которыми они и их гражданское движение сталкиваются со стороны властей. В частности, было еще раз заявлено о выборочном применении правосудия, говорится в сообщении.
Посол ЕС поблагодарил активистов за их гражданскую позицию и приветствовал их поддержку европейской интеграции Украины.
Томбинский прибавил, что он рад видеть, что Автомайдан активно поддерживает европейский принцип, согласно которому "в центре государственной политики должен находиться гражданин".
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