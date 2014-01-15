Томбинский обсудил с активистами Автомайдана актуальные проблемы

Как сообщили УНИАН в Представительстве ЕС в Украине, представители Автомайдана проинформировали Представительство ЕС о своей текущей деятельности, а также проблемах, с которыми они и их гражданское движение сталкиваются со стороны властей. В частности, было еще раз заявлено о выборочном применении правосудия, говорится в сообщении.

Посол ЕС поблагодарил активистов за их гражданскую позицию и приветствовал их поддержку европейской интеграции Украины.

Томбинский прибавил, что он рад видеть, что Автомайдан активно поддерживает европейский принцип, согласно которому "в центре государственной политики должен находиться гражданин".