На митинге возле АП правоохранителей больше, чем активистов

Как передает корреспондент УНИАН, там собралось около 100 человек митингующих с Майдана. Администрацию охраняют в несколько раз больше милиционеров, чем митингующих.

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Милиция фиксирует на видео все, что происходит на митинге. Ситуация спокойная.