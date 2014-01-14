На митинге возле АП правоохранителей больше, чем активистов

11:52, 14 января 2014
Политика
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Возле Администрации Президента со стороны улицы Институтской проходит митинг

Адміністрація Президента

Как передает корреспондент УНИАН, там собралось около 100 человек митингующих с Майдана. Администрацию охраняют в несколько раз больше милиционеров, чем митингующих.

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Милиция фиксирует на видео все, что происходит на митинге. Ситуация спокойная.

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