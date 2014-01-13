Депутата Деревянко вызывают на допрос по делу о попытке захвата ”Украинского дома”

Как сообщили УНИАН в пресс-службе депутата, соответствующее приглашение на имя Деревянко было направлено в Аппарат Верховной Рады 10 января 2013 года.

Как отмечается в документе, в рамках досудебного расследования Деревянко хотят допросить в качестве свидетеля событий, которые имели место 1 декабря 2013 года возле ГП ”Украинский дом” по адресу Крещатик, 2.

«Как известно, группа молодчиков 1 декабря 2013 года пыталась попасть внутрь ”Украинского дома”, где в то время находились подразделения ”Беркута”. После длительных переговоров с участием народных депутатов, в том числе и Юрия Деревянко, столкновений между демонстрантами и правоохранителями удалось избежать. В то же время, в пресс-службе МВД Киева заявили, что ”группа людей хотела захватить здание ”Украинского дома”, но милиция предотвратила эти незаконные действия», - отмечают в пресс-службе.

В приглашении на имя Деревянко, в котором его просят прибыть на допрос, отмечается, что в производстве следственного отделения милиции Шевченковского районного управления находятся материалы досудебного расследования по признакам уголовного правонарушения.

Уголовное производство открыто по статье 194 части 1 УК ”Умышленное уничтожение или повреждение имущества”, по статье 15 части 3 УК ”Покушение на преступление” и по статье 341 части 3 Уголовного кодекса ”Захват государственных или общественных зданий или сооружений”.