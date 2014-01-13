Защитники прав сексменьшинств заявляют об избиении при попытке установить палатки на Майдане

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявила активистка инициативной группы Марго.

По ее словам, представители сексменьшинств надеялись на толерантное отношение и понимание евромайдановцев, но вместо этого получили публичные оскорбления и применение физической силы, в результате чего одна из представительниц сексменьшинств получила телесные повреждения средней тяжести.

"Мы не намеревались кого-то провоцировать... Мы намереваемся продолжить свои действия в более широком масштабе, но сейчас сделаем паузу, чтобы осмыслить, что произошло", - отметила активистка.

В свою очередь, представители Совета ЛГБТ-организаций Украины передали журналистам заявление, в котором называют провокациями действия определенных лиц от имени ЛГБТ, направленных на якобы поддержку европейских ценностей.

"Украинские правозащитники и лидеры общественного движения за права человека для ЛГБТ призывают отличать настоящие европейские ценности от провокаций, которые направлены на отдаление Украины от Евросоюза... Никому не известные люди эпатажного вида и несуществующие организации или «инициативные группы»-однодневки проводят публичные акции, очевидно нацеленные на раздувание гомофобии ради компрометации движения Украины к современной Европе", - отмечают авторы заявления.

Как сообщал УНИАН, 10 января представители инициативной группы защиты прав сексуальных меньшинств в Украине заявили о намерении 11 января в 12.00 пройти маршем от Бессарабской площади к Майдану Незалежности и присоединиться к мирной акции украинских граждан за вступление в Европейский Союз.

В то же время 8 января ЛГБТ-организации Украины заявили, что их движение в который раз пытаются использовать с целью дискредитации Евромайдана: "Мы сообщаем, что не планировали и не планируем никаких акций на ЛГБТ-тематику в рамках Евромайдана именно потому, что понимаем, кем и с какой целью они будут использованы".