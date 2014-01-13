В Днепропетровске сторонники евроинтеграции начали пикет офисов компаний «регионалов»

Как передает Радио Свобода, люди держали в руках сине-желтые флаги и плакаты с надписями ”Осторожно, не влезь! ПР”, ”Здесь работает Партия регионов”, ”Бойкот” и другие.Также митингующие распространяли листовки с перечнями компаний, принадлежащих членами Партии регионов, призывая бойкотировать их продукцию и услуги.

Участники акции скандировали ”Киев, мы с тобой!”, ”Восток и Запад вместе!”, ”Янукович -под арест!”, а также вместе пели гимн Украины и украинской песни.

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По словам организаторов, таким образом Днепропетровск присоединился к всеукраинской акции ”Против Партии регионов”, начатой для пикетирования офисов и домов «регионалов» с требованиями выхода ”из правящей партии, которая дискредитировала себя”.

Шествие завершилось у офиса Днепропетровской областной организации Партии регионов, которую возглавляет вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул, митингом с требованиями к Вилкулу и другим должностным лицам покинуть ряды партии.

Как заявила один из координаторов акции Ольга Ольховик, пикетирования офисов компаний «регионалов» в Днепропетровске будут продолжаться и в будние дни. Далее протестующие планируют приходить под торговые центры, принадлежащие членам Партии регионов или их семьям.