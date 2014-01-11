Лидеры оппозиции расценивают избиение Луценко как покушение на убийство

Об этом говорится в совместном заявлении Арсения Яценюка, Олега Тягнибока и Виталия Кличко, переданном УНИАН.

«Власти уже давно перешли границу, но ночные события под Святошинского РОВД в Киеве еще раз продемонстрировали, что эта власть не остановится перед убийствами активистов», - говорится в документе.

«Это еще раз доказывает, что протесты на площадях по всей стране должны продолжаться. Мы сделаем все, чтобы изменить власть и навсегда поменять систему, при которой милиция бьет свой народ по бездумным приказам», - отмечается в заявлении.

Лидеры оппозиции призвали всех неравнодушных выразить свое несогласие с политикой властей и солидарности с избитыми активистами на ближайшем Народном Вече в Киеве в воскресенье в 12:00.

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Как сообщал УНИАН, 10 января активисты пикетировали здание Киево - Святошинского райсуда. К помещению суда также было подтянуто большое количество бойцов спецподразделения «Беркут».

Во время столкновений милиция избила Луценко и двух народных депутатов от ВО «Свобода» - Эдуарда Леонова и Юрия Бублика. Также после столкновений с бойцами "Беркута" были госпитализированы шесть пострадавших активистов.

Органы прокуратуры открыли уголовное производство по факту избиения Луценко, сообщил его адвокат Игорь Фомин. Однако он не уточнил, по какой статье уголовного кодекса открыто производство, но отметил, что инициатором его открытия стала именно прокуратура.

В пресс - службе Луценко сообщили, что его состояние здоровья врачи расценивают как средней тяжести, однако к нему следователей пока не пускают. У экс - министра врачи диагностировали закрытую черепно - мозговую травму, сотрясение мозга, рваную рану на лице и три подкожные гематомы. Луценко пробудет в больнице еще два- три дня.