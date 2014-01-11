КГГА: Во время акций возле Киево-Святошинского райсуда к медикам обратилось 17 человек

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе столичной городской государственной администрации.

По данным Департамента здравоохранения КГГА, двум пострадавшим была оказана медицинская помощь на месте.

В больницы, подчиненные Департаменту здравоохранения, было направлено 11 человек. В частности, пострадавших приняли Киевская городская клиническая больница № 17 и Киевская городская клиническая больница скорой помощи. Еще 4 пострадавших направлены в медицинские заведения, не подчиненные Департаменту.

Всем была оказана необходимая медицинская помощь.

По состоянию на 12.00 11 января 2014 года пострадавшие, которые были направлены в больницы, подчиненные Департаменту здравоохранения, выписаны, госпитализированных нет.

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Как сообщал УНИАН, 10 января активисты пикетировали помещение Киево-Святошинского райсуда. К помещениям суда также было подтянуто большое количество бойцов спецподразделений милиции.

Во время столкновений, произошедших возле суда, милиция избила двух народных депутатов от ВО «Свобода» – Эдуарда Леонова и Юрия Бублика, а также экс-министра внутренних дел, лидера движения «Третья украинская республика» Юрия Луценко.

Также после столкновений с бойцами спецподразделения “Беркут” возле Киево-Святошинского райсуда было госпитализировано шесть пострадавших активистов.

Кроме того, участники Автомайдана заблокировали три автобуса с бойцами «Беркута» на проспекте Победы возле помещения суда и спустили колеса в автобусах.

По данным милиции, вчера возле суда около 20 работников «Беркута» получили различные повреждения. В отношении активистов открыто несколько уголовных производств по фактам хулиганства, насилия относительно работников правоохранительных органов и вмешательства в деятельность судебных органов.

Также столичная прокуратура открыла производство о применении силы к гражданам бойцами спецподразделения МВД «Беркут».

Справка УНИАН. 10 января Киево-Святошинский райсуд вынес приговор фигурантам “васильковского дела” - по 6 лет заключения.

22 августа 2011 года в Василькове Киевской области работники СБУ изъяли якобы взрывное устройство. СБУ задержала двух депутатов Васильковского городского совета Игоря Мосийчука и Сергея Бевза и помощника депутата Владимира Шпару, которых обвинили в подготовке теракта, а именно – подрыве памятника Ленину в Борисполе. Сам памятник в тот момент уже был демонтирован по решению Бориспольского городского совета.