Нардеп зарегистрировал постановление о президентских выборах в 2014 году
В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления, предусматривающий проведение очередных выборов президента Украины 30 марта 2014 года.
Автором документа выступил народный депутат от фракции "Батьківщина" Александр Бригинец.
Постановление зарегистрировано под номером 3851. Соответствующая информация появилась вечером 8 января на официальном сайте Верховной Рады Украины.
По теме: Яценюк заявляет о юридической возможности для проведения выборов в октябре 2014 года
Как объяснил Бригинец, пункт 4 статьи 103 действующей Конституции указывает, что выборы президента должны проходить в последнее воскресенье марта пятого года полномочий президента Украины.
Инаугурация Виктора Януковича состоялась 25 февраля 2010 года,поэтому, как считает Бригинец, "пятый год полномочий Президента Украины В.Ф.Януковича начинается с 26 февраля 2014 года".