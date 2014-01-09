Нардеп зарегистрировал постановление о президентских выборах в 2014 году

00:02, 09 января 2014
Политика
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В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления, предусматривающий проведение очередных  выборов президента  Украины 30 марта 2014 года.

Бригинец зарегистрировал постановление о президентских выборах в 2014 году

Автором документа выступил народный депутат от фракции "Батьківщина" Александр Бригинец.

Постановление зарегистрировано под номером 3851. Соответствующая информация появилась вечером 8 января на официальном сайте Верховной Рады Украины.

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Как объяснил Бригинец, пункт 4 статьи 103 действующей Конституции указывает, что выборы президента должны проходить в последнее воскресенье марта пятого года полномочий президента Украины.

Инаугурация Виктора Януковича состоялась 25 февраля 2010 года,поэтому, как считает Бригинец, "пятый год полномочий Президента Украины В.Ф.Януковича начинается с 26 февраля 2014 года".

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