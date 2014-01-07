Из пиратского плена освобожден украинец - капитана судна MT Althea

Он находится в аэропорту города Лагос и в ближайшее время отбыть на родину , сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД Украины со ссылкой на Посольство Украины в Нигерии.

Состояние здоровья освобожденного из плена гражданина Украины удовлетворительное.

Дело находится на особом контроле Посольства Украины в Нигерии и Департамента консульской службы МИД Украины.

Как сообщал УНИАН , 16 декабря 2013 у берегов Нигерии пираты напали на нефтеносный танкер MT Althea (принадлежит греческой компании Medtankers, флаг Маршалловых островов) , на борту которого находились 18 членов экипажа , из которых 17 украинцев и один грек . Пираты разбили коммуникационное оборудование , забрали у команды мобильные телефоны и личное имущество , взяли в заложники капитана судна (гражданин Украины ) и инженера (гражданин Греции ) и на катере исчезли в направлении побережья Нигерии.