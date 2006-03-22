Кушнарев пошел на дебаты с ”тяжелой” головой

Работники милиции не считают, что вчерашний взрыв в доме в центре Харькова можно трактовать как теракт или покушение на жизнь людей.Об этом сказала корреспонденту УНИАН руководитель Центра общественных связей Управления МВДУ в Харьковской области Лариса ВОЛКОВА, комментируя событие, произошедшее 21 марта вечером. “Дело возбуждено по признакам ст.296 ч.4 Уголовного кодекса “хулиганство”, и оснований трактовать событие как теракт или покушение на жизнь людей у работников милиции нет”, - сказала она.

По словам Л.ВОЛКОВОЙ, взрыв произошел на первом этаже 6-этажного дома, где размещено кафе, а все остальные помещения, в том числе офис Партии регионов, находятся на 2-м этаже. Поэтому нельзя считать, что действия были направлены на какую-то конкретную организацию, отметила руководитель ЦОС. Что касается руководителя избирательной кампании Партии регионов Евгения КУШНАРЕВА, отметила Л.ВОЛКОВА, то “он не обращался к работникам милиции с заявлением как пострадавший, заявления от него нет”.

Как сообщал УНИАН, в Харькове в 6-этажном доме, где вчера возле офиса Партии регионов произошел взрыв, найдены остатки самодельного взрывного устройства. Вследствие взрыва, который работники милиции охарактеризовали как “маломощный”, никто не пострадал, материальный ущерб не нанесен. Экспертами установлено, что взрывное устройство было изготовлено самодельным способом. Масса пороха, который был использован для его изготовления, “незначительна”.

Представители Партии регионов событие трактуют как “взрыв в офисе Партии регионов”. По информации на сайте облорганизации партии, в момент взрыва неподалеку находился Е.КУШНАРЕВ. Он какое-то время после взрыва “жаловался на шум в ушах, на тяжелое состояние головы. Потом он принял решение, как и планировал, выехать на подготовку к эфиру, чтобы не сорвать теледебаты”, сообщил председатель городской организации партии Александр КРИВЦОВ.