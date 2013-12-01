В здании Киевсовета разбили окна и выбили двери

В то же время, возле Киевсовета участники акции поймали двух молодых людей, которые имели так называемый «коктейль Молотова». Зажигательная смесь разлита по тротуарам. У одного из задержанных изъяли выкидной нож. Он отказывается сказать, кто ему сказал прийти с этой смесью на акцию, и только говорит, что он «украинец».

Вдоль Крещатика не видно милиции в форме. Определенное количество работников правоохранительных органов - только возле памятника Ленину.

Народа – очень много, люди стекаются на Крещатик с разных прилегающих улиц.

Начало колонны - на Майдане, люди заполнили весь Крещатик, её конца на бульваре Тараса Шевченко даже не видно.