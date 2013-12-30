О выписке Чорновол из больницы на Новый год не может быть и речи - муж

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил ее муж Николай Берцовый сегодня на брифинге в пресс-центре Штаба национального сопротивления.

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“Конечно, нет. Все эти разговоры о том, что завтра-послезавтра она приедет домой, все это делается для того, чтобы произвести впечатление у зрителей государственных телеканалов о том, что все нормально”, - сказал Берцовый.

Он отметил, что состояние Чорновол не позволяет ей пока лечиться дома, и после сотрясения мозга она практически все время в больнице спит.

Как сообщалось, в ночь на 25 декабря журналистку Чорновол, которая ехала на своем автомобиле, жестоко избили на Бориспольской трассе неподалеку от Киева. Милиция открыла уголовное производство по статье «хулиганство», позже была добавлена еще одна статья - о нанесении тяжелых телесных повреждений, которая предусматривает более суровое наказание.

В рамках расследования задержаны пять подозреваемых.