На Тернопольщине 2014-й объявлен годом Степана Бандеры

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на сессии, которая проходила на Театральном майдане в рамках Народного вече.

«1 января мы будем отмечать день рождения человека, который стал символом борьбы за Украину для миллионов украинцев. Я уже издал распоряжение о праздновании этого события и проведении ряда мероприятий для чествования героя Украины Степана Бандеры, но сегодняшнее решение, принятое на многотысячном митинге, придаст ему еще больший вес», - отметил председатель облсовета Василий Хоминец.

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При этом депутаты утвердили положение об использовании местной и национально - освободительной символики, которое предусматривает, что красно-черный флаг, символизирующий борьбу украинцев за свою независимость, отныне будут вывешивать на здании облсовета наряду с Государственным флагом Украины в день рождения Степана Бандеры, День Соборности Украины, день Конституции, день Акта восстановления Украинского государства, день Государственного флага, день Независимости Украины и день украинского казачества, а также создания Украинской повстанческой армии.

Как сообщал УНИАН, 2009-й год на Тернопольщине был провозглашен годом Бандеры по случаю 100-летия со дня его рождения. По этому случаю 26 декабря 2008 в Тернополе напротив облгосадминистрации при входе в парк им. Т.Шевченко был открыт памятник проводнику ОУН.