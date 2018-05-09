На Западной Украине – война памятников: неизвестные «громят» Бандеру и Шухевича

Война с уничтожением памятников, которая развернулась в Западной Украине в марте, немного приутихла, но в преддверии 9 мая она вполне может получить второе дыхание, так как до сих пор неизвестно, кто и для чего испортил памятники Степану Бандере и Роману Шухевичу во Львовской, Ривненской и Ивано-Франковской областях.

В частности, неизвестные повредили памятник лидеру Организации украинских националистов Бандере на территории его музея-усадьбы в селе Воля-Задеревацкая (Стрыйский район, Львовская область). Также повреждена мемориальная доска, размещенная на усадьбе. На памятнике – вмятины, отбит нос, поврежден подбородок.

По словам директора музея-усадьбы Оксаны Бандеры-Пижик, после того, как сотрудники обнаружили повреждения, сразу же обратились в милицию. К слову, памятник сделан из мрамора и покрыт бронзой, поэтому хулиганам повредить его было непросто. Также сотрудники музея обнаружили предмет, которым пытались разрушить монумент, и передали его милиции.

Сразу после этого неизвестные вандалы повредили мемориальную доску под барельефом главнокомандующему Украинской повстанческой армии Роману Шухевичу в месте его гибели в бывшем селе Белогорща (ныне район Львова). Заявление поступило от директора музея Шухевича, около которого установлен барельеф. Также сотрудники музея обнаружили трос, который был наброшен на бюст Шухевича.

Затем неизвестные злоумышленники разрушили мемориальную доску Степану Бандере на здании районной поликлиники на улице его имени в райцентре Здолбунов Ривненской области. Они выбросили венок, установленный возле доски, черной краской нарисовали на стене поликлиники свастику, а часть самой доски, где изображен Бандера, разбили тяжелым предметом. Подозреваемые пока не найдены, начато уголовное расследование по факту хулиганства. Единственный в Ривненской области памятник Бандере, установленный в Здолбунове, не пострадал. Хулиганы не тронули и мемориальную доску Бандере в Ривне на улице его имени.

Львовский облсовет не мог оставить эти события незамеченными. Его председатель Петр Колодий обратился к начальнику милиции Львовской области Александру Рудяку и начальнику СБУ во Львовской области Владимиру Федирко с просьбой взять под личный контроль расследование актов вандализма в регионе. «Есть основания полагать, что эти преступления – звенья одной цепи, и злоумышленники сознательно посягают на память об украинских героях», - заявил Колодий. Также он призвал местные органы власти позаботиться об охране памятных мест, связанных с национально-освободительной борьбой украинского народа. Кроме этого, принято решение рассмотреть инциденты на ближайшей сессии Львовского облсовета, которая состоится 2 апреля. Ни милиция, ни СБУ пока не проинформировали облсовет о результатах расследования.

В то же время, некоторые местные советы решили сами охранять памятники Бандере и Шухевичу, присоединилась к ним и партия «Свобода». «Львовская областная организация "Свобода" организовала охрану памятников Героям Украины Степану Бандере, Роману Шухевичу и другим героям национально-освободительной борьбы на Львовщине. Такое решение принято в связи с недавними актами вандализма над памятниками украинских героев в Белогорще вблизи Львова и в Стрыйском районе», - сообщила лидер облорганизации партии Ирина Сех. По ее словам, вандалы, которые надругались над памятниками, хотели унизить украинцев. «Вполне возможно, что преступники на этом не остановятся. Поэтому наша организация решила организовать ночные дежурства в важнейших местах, связанных с национальной памятью», - сообщила она. Дежурство проходит в ночное время – с 23:00 до 7:00. Отсутствие новых актов вандализма националисты связывают с тем, что сыграли на опережение и начали охранять памятники.

В то же время Львовский областной совет решил увеличить количество памятников и памятных знаков, связанных с УПА. Как сообщил Колодий, в 2013 году во Львовской области продолжится реализация Программы установления памятных знаков на местах гибели и захоронений воинов УПА и участников национально-освободительной борьбы. В этом году на реализацию программы в областном бюджете предусмотрено 800 тыс. грн. Внедрение программы по установке памятных знаков Львовский облсовет начал в прошлом году, в рамках празднования 70-й годовщины УПА. Было изготовлено и установлено 123 памятных знаков, на что из областного бюджета потратили 700 тыс. грн.

А Львовская областная организация Молодежного националистического конгресса (МНК) установила вознаграждение в размере 1 тыс. грн за информацию, которая поможет задержать вандалов, повредивших памятники Бандере и Шухевичу. «Украинцы — не идиоты. Сегодня нами пытаются манипулировать. Этой «войной памятников» наш народ провоцируют на раскол государства, натравливают друг на друга, отвлекая от реальных проблем», - считает член Молодежного националистического конгресса Соломия Фарион. Националисты также говорят, что события с повреждением памятников можно расценивать, как месть за недавнее разрушение памятника Владимиру Ленину на восточной Украине. В то же время, по их словам, нельзя сравнивать памятники украинским героям с «памятниками «большевистским палачам», которые сносят всей общиной среди белого дня».

После всех этих событий, беспокойство по поводу памятников, связанных с Великой отечественной войной, также высказывают во Львовском областном комитете Коммунистической партии и в Антифашистском комитете. Поскольку акты вандализма на Холме Славы во Львове чаще всего бывают в апреле – накануне празднования 9 мая, Дня победы. Такие события повторялись в течение нескольких последних лет.

К слову, в 2007 году, когда во Львове открывали памятник Степану Бандере, на то время первый секретарь Львовского обкома КПУ назвал строительство памятника аморальным. «Роль Бандеры в украинской истории абсолютно негативная, поскольку тот в свое время верой и правдой служил немецко-фашистским захватчикам, а после Великой Отечественной войны бандеровцы воевали против Советской власти на освобожденных от гитлеровских оккупантов землях», - заявил он. Также коммунисты регулярно просят львовскую милицию перевести охрану от памятника Бандере на Холм Славы. Кроме этого львовские коммунисты осуждают недавний снос памятника Ленину в Сумской области и требуют привлечь виновных к ответственности.

Львовские власти, со своей стороны, предлагают следующее видение будущего памятников советской эпохи: как-то они заявляли, что готовы принять памятники Ленину со всей Украины в музей, который планируют создать под открытым небом. Мэр Львова Андрей Садовый говорит, что в Украине необходимо чтить память тех украинцев, которые объединяют нацию. При этом добавляя, что понимает людей, которые воспитывались на советской идеологии. «Но сегодня есть другие фильмы, есть другая правда. Я бы хотел, чтобы люди знали реальную правду, которую знает весь мир », - сказал Андрей Садовый. Он добавил, что Украина была уничтожена армией Ленина. «Что делали с церквями, с людьми? Мы до сих имеем последствия этого террора и промывания мозгов», - сказал Садовый.

По его словам, в 1990 году во Львове легитимно снесли памятник Ленину и сносом таких памятников должно заниматься государство. «Это должна быть четкая государственная политика», - считает мэр. Он призвал свозить во памятники Ленину, а город разместит их в музее «Территория террора», который планируют построить во Львове. Там также будут памятники Сталину и другим лидерам советской эпохи.

Хороший рецепт того, как могут уживаться вместе антагонистические памятники, продемонстрировал бывший начальник Управления Министерства внутренних дел во Львовской области, львовский адвокат Иван Мотринец. У него в кабинете бюсты Ленина и Бандеры стоят вместе. Мотринец говорит, что разместил их так специально, так как по одной из версий, Бандера перечитал все произведения Ленина по работе с населением и использовал их в своей деятельности. Всего в его кабинете – 120 бюстов известных деятелей всех времен. «Бюсты людей разных эпох я не собираю, не коллекционирую, я просто воспроизвожу историю. Они между собой не «ругаются», не выясняют отношения. Каждый из них что-то оставил в истории, как позитив, так и негатив», - рассказывает Мотринец. А тем, кто удивляется, увидев у него в кабинете бюст Ленина, адвокат говорит, что он с памятниками не воюет…

Виктория Рубан