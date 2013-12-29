На митинге возле Межигорья лидеры оппозиции призывают добиваться досрочных выборов
15:42, 29 декабря 2013Политика
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На митинге возле Межигорья выступают лидеры оппозиции Олег Тягнибок, Виталий Кличко и Арсений Яценюк.
Яценюк заявил, что митинг у Межигорья может стать постоянно действующим
Как передает корреспондент УНИАН, в частности Кличко призвал митингующих добиваться досрочных президентских выборов, а Тягнибок, показывая на дорожный знак «Тупик через 300 метров», где расположена президентская резиденция, заявил: «До победы нам осталось 300 метров».
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В свою очередь Яценюк отметил, если Янукович не выполнит требований Майдана, то тогда митинг под Межигорьем станет постоянно действующим.
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