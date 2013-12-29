При взрыве в Волгограде погиб ребенок, 9-летняя девочка - в тяжелом состоянии

Один ребенок, по предварительным данным, погиб при взрыве на железнодорожном вокзале в Волгограде, сообщил уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Павел Астахов в воскресенье.

"По предварительным данным, в результате взрыва погибли не менее 13 человек, в том числе один ребенок, среди раненых есть дети, госпитализированы 27 человек, в том числе один ребенок в тяжелом состоянии, девятилетняя девочка", — говорится в сообщении на сайте Астахова, сообщает РИА Новости.

Взрыв на железнодорожном вокзале в Волгограде произошел в 12.45 мск в воскресенье. По данным НАК, произошло срабатывание неустановленного взрывного устройства. Предположительно, взрыв произвела террористка-смертница. По данным СК РФ, в результате взрыва на вокзале в Волгограде погибли не менее 13 человек, госпитализированы 27 человек. Губернатор региона сообщал о 15 погибших. С 1 по 3 января в регионе будет объявлен траур.