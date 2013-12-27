При подписании Соглашения с ЕС дешевого газа не было бы - Азаров

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Николай Азаров сообщил в ходе общения с пользователями сети Facebook.

«Я думаю, все ясно понимают, что если бы мы подписали Соглашение с ЕС, то московских договоренностей не было бы. А это значит, что у нас оставался бы один выход - идти на условия МВФ и закрывать предприятия, ориентированные на рынки России.

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"Веселая перспектива...", - написал Азаров.

Он также сообщил, что украинцы со временем поймут, что, отказавшись от подписания Соглашения об ассоциации в Вильнюсе, правительство приняло правильное решение.

"Я думаю, что чем дальше, тем все больше людей будут убеждаться в том, что было принято единственно правильное в этой ситуации решение", - отметил Азаров.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря во время встречи президентов Украины и России Виктора Януковича и Владимира Путина в Москве в рамках заседания украинско-российской межгосударственной комиссии была достигнута договоренность, что Россия снизит цену газа для Украины до 268,5 долларов за тысячу кубометров с 400 долларов за тысячу кубометров (среднегодовая цена на российский газ в 2013 году).