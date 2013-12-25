ГАИ пытается разблокировать дорогу возле МВД
13:19, 25 декабря 2013Политика
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Митингующие взяли в кольцо представителей ГАИ и скандируют: “Ганьба!”.
Фото избитой Чорновил на табличке МВД
Представители ГАИ пытаются разблокировать проезжую часть возле Министерства внутренних дел.
Как передает корреспондент УНИАН, они хотят убрать с дороги два автомобиля, который перекрыл улицу Богомольца.
Народный депутат Леся Оробец сообщила, что ГАИ хочет составить протокол и забрать машины с помощью эвакуатора. В настоящее время продолжаются переговоры руководства ГАИ с народным депутатом Александром Бригинцом.
Митингующие взяли в кольцо представителей ГАИ и скандируют: “Ганьба!”.
Как сообщал УНИАН, возле МВД около тысячи человек проводит пикетирование в связи с избиением журналистки и общественной деятельницы Татьяны Чорновил.
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