Адвокаты провели акцию протеста на Евромайдане (фото)

Около ста столичных адвокатов сегодня, в день своего профессионального праздника, провели в Киеве возле памятника автору первой украинской Конституции Филиппу Орлику акцию в защиту своих профессиональных прав и обязанностей.

Как передает корреспондент УНИАН, среди участников акции были такие известные адвокаты как Николай Сирый, Александр Плахотнюк, Олег Березюк, Юрий Мартыненко и другие.

Выступавшие подчеркнули, что впервые за историю украинской адвокатуры представители профессии решили провести акцию протеста. “Мы не профессиональные митингующие, наша акция не является политической, не нуждается в поддержке политиков, а является спонтанным выступлением против грубого нарушения наших прав со стороны исполнительной власти, судебной власти, органов внутренних дел и прокуратуры”, - отметили выступавшие.

Они подчеркнули, что учитывая то, как в последнее время притесняются и попираются права адвокатов, можно констатировать, что украинская правовая система канула в лету. По словам участников акции, широко разрекламированная реформа адвокатуры и судебной системы в действительности оказалось “полным пшиком”. Адвокаты в своих выступлениях подчеркнули, что в Украине отсутствует независимый суд, а без независимого суда нет адвокатуры.

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“Нас фактически лишают права на профессию. И если мы не будем едиными, если мы не защитим свои права, не применим свои знания и не заставим власть и оппозицию прислушиваться к нашим советам, ничего в правовом поле в Украине не изменится”, - отметили выступавшие.

При этом участники акции привели наиболее вопиющий факт пренебрежения правами адвокатов - избиение и арест адвоката Виктора Смолия. По словам участников акции, это была последняя капля, которая вынудила адвокатское сообщество объединиться и выступить за свои права.