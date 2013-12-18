Лидер партии “УДАР” Виталий Кличко призывает Майдан набраться терпения и бороться, поскольку победа не может быть скорой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на митинге на столичном Майдане Незалежности.

Кличко призвал митингующих не предавать свои мечты и не покидать Майдан столько, сколько будет нужно для победы. По его словам, победа, несмотря на ожидания, скорой не будет.

Как сказал Кличко, если будет нужно, «будем стоять на Майдане, может, неделю, может, две, может, месяц и больше».

Он сказал, что Майдан встретит Новый год с настоящей елкой. «Елку мы поставим свою, не эту, кровавую», - сказал Кличко.

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