Завтра на Евромайдан собираются выйти адвокаты

В четверг, 19 декабря, в День адвокатуры, в 12.00 небезразличные адвокаты соберутся на Майдане Незалежности в Киеве, чтобы выразить свое мнение относительно ситуации, сложившейся с правами адвокатов в Украине.

Как говорится в переданном агентству УНИАН сообщении организаторов мероприятия, представители СМИ и все желающие приглашаются принять участие в флеш-мобе "Похороны прошлого ради рождения будущего. Адвокатура умерла, да здравствует адвокатура!".

Таким способом законодатели хотят показать, что в свете попыток унизить роль адвокатуры, сделать ее декоративной, адвокаты поддерживают справедливые требования относительно "перезагрузки" власти.

Адвокаты протестуют против массовых и системных нарушений профессиональных прав, против превращения адвокатуры в украшение. Они требуют уважения к себе, к своей профессии тем самым способом, как это делает вся Украина, говорится в сообщении.

«Государство и раньше особо не считалось с соблюдением законов, но сейчас цинизм и пренебрежение законами и, в целом, принципами верховенства права приобрели ужасающие масштабы. Неприкрытая симуляция правосудия во время избрания меры пресечения людям, избитым на улице Банковой, поразила даже опытных адвокатов, которые видели много беззакония и судейского произвола», - отмечается в сообщении.

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Адвокаты напоминают, что 6 декабря в Шевченковском райсуде Киева во время рассмотрения вопроса об избрании меры пресечения активисту "Дорожного контроля" Андрею Дзиндзе произошли столкновения, участниками которых были народные депутаты. 9 декабря был задержан адвокат Виктор Смалий, который защищал Дзиндзу.

«Смалий был задержан самым жестоким способом, с нарушением норм не только Уголовного процессуального кодекса, но и Закона "Об адвокатуре и адвокатской деятельности". Восемь бойцов отряда спецназначения "Сокол", которые по законодательству должны задерживать особо опасных преступников, набросились на адвоката и его клиента, ломая им руки и ребра, надели на голову Смалия мешок, сковали руки наручниками и начали бить ногами и руками, а затем почти два часа держали лицом в пол в автобусе. После этого Днепровским районным судом Киева Смалию была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на протяжении двух месяцев, несмотря на наличие у него на иждивении четырех детей. Ему инкриминируют покушение на преднамеренное причинение судье побоев или легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с профессиональной деятельностью судьи. Адвокаты свидетельствуют, что задержание и избрание меры пресечения их коллеге осуществлено с многочисленными нарушениями требований закона, в том числе, относительно особых гарантий и процедур, которые должны были быть соблюдены, поскольку Смалий является адвокатом», - говорится в сообщении.

Адвокаты заявляют, что невозможно защищать должным образом клиентов, если сам адвокат является беззащитным перед репрессивной машиной государства.

Они отмечают, что «настоящая адвокатура имеет только один путь к восстановлению своего статуса, и этот путь совпадает с путем, который избрал народ Украины. Без системных изменений, без обновления власти адвокат не будет полноправным участником правовой системы, не будет эффективным защитником прав человека, который имеет реальные рычаги влияния на государственные институты. Следовательно, единственный путь для адвокатов лежит через баррикады, которые всегда были символом борьбы. И адвокаты заявляют, что не покинут свои баррикады, на которые они ежедневно приходят для защиты людей».