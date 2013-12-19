Эксперт: место Попова скорее всего займет Голубченко

11:42, 19 декабря 2013
Политика
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Чтобы избежать в Киеве серьезных проблем с коммунальным хозяйством и социальной сферой, важно сохранить на постах ключевые фигуры теперешней команды КГГА, независимо от того, вернется или нет на свое рабочее место Александр Попов, отстраненный на время следствия от должности.

Кесло Попова может занять его зам Голубченко

В частности, речь идет о первом заместителе главы Киевской городской государственной администрации Анатолии Голубченко. Так считает политолог Николай Михальченко.  

«На данный момент ходят разные слухи о том, кто станет главой киевской исполнительной власти, если не вернется Александр Попов. Однако в данной ситуации необходимо думать не о политической целесообразности, а о хозяйственной и экономической. В ситуации, когда центр города фактически перекрыт из-за массовых акций, когда надвигается зима и связанные с ней стандартные проблемы с транспортом и отоплением, коней на переправе лучше не менять. Если КГГА возглавит новый человек со стороны, он начнет формировать свою команду, всем им понадобится время, чтобы вникнуть в ситуацию. Разумнее оставить теперешнюю команду, назначив ее «капитаном» Анатолия Голубченко. У него едва ли не самый большой опыт хозяйственной и руководящей работы, по сравнению со всеми другими городскими чиновниками, во многом благодаря ему коммунальные службы города продолжают эффективно работать», – отметил эксперт.

По его мнению, в Администрации Президента, где готовятся указы о назначениях высокопоставленных чиновников, в том числе и главы КГГА, также прекрасно понимают ситуацию.

«Если Александр Попов по какой-либо причине не вернется на должность главы Киевгоргосадминистрации, скорее всего, его место займет Анатолий Голубченко», – подчеркнул  Николай Михальченко.

Как ранее сообщалось в СМИ, Анатолий Голубченко будет исполнять обязанности главы Киевской горадминистрации, пока Александр Попов отстранен от должности. Как сообщает пресс-служба КГГА, в понедельник Голубченко уже провел аппаратное совещание с заместителями председателя горгосадминистрации, руководителями районов, директорами департаментов, коммунальных предприятий столицы по обеспечению жизнедеятельности города.

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