Эксперт: место Попова скорее всего займет Голубченко

В частности, речь идет о первом заместителе главы Киевской городской государственной администрации Анатолии Голубченко. Так считает политолог Николай Михальченко.

«На данный момент ходят разные слухи о том, кто станет главой киевской исполнительной власти, если не вернется Александр Попов. Однако в данной ситуации необходимо думать не о политической целесообразности, а о хозяйственной и экономической. В ситуации, когда центр города фактически перекрыт из-за массовых акций, когда надвигается зима и связанные с ней стандартные проблемы с транспортом и отоплением, коней на переправе лучше не менять. Если КГГА возглавит новый человек со стороны, он начнет формировать свою команду, всем им понадобится время, чтобы вникнуть в ситуацию. Разумнее оставить теперешнюю команду, назначив ее «капитаном» Анатолия Голубченко. У него едва ли не самый большой опыт хозяйственной и руководящей работы, по сравнению со всеми другими городскими чиновниками, во многом благодаря ему коммунальные службы города продолжают эффективно работать», – отметил эксперт.

По его мнению, в Администрации Президента, где готовятся указы о назначениях высокопоставленных чиновников, в том числе и главы КГГА, также прекрасно понимают ситуацию.

«Если Александр Попов по какой-либо причине не вернется на должность главы Киевгоргосадминистрации, скорее всего, его место займет Анатолий Голубченко», – подчеркнул Николай Михальченко.

Как ранее сообщалось в СМИ, Анатолий Голубченко будет исполнять обязанности главы Киевской горадминистрации, пока Александр Попов отстранен от должности. Как сообщает пресс-служба КГГА, в понедельник Голубченко уже провел аппаратное совещание с заместителями председателя горгосадминистрации, руководителями районов, директорами департаментов, коммунальных предприятий столицы по обеспечению жизнедеятельности города.