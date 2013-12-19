Рыбак открыл утреннее заседание ВР тут же объявили о перерыве до 14 часов

Как передает корреспондент УНИАН, объявить перерыв предложил председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак.

Он отметил, что этот перерыв необходим для того, чтобы “комитеты могли поработать, чтобы депутаты могли те законы, которые у вас есть, проработать”.

Рыбак пригласил лидеров фракций в свой кабинет и предложил “рассмотреть все вопросы”.

Он добавил, что после 14 часов в парламенте будут рассмотрены “те вопросы, которые мы определим вместе с руководителями фракций”.

Как сообщал УНИАН, парламент должен был сначала рассмотреть проект постановления о повестке дня на сегодняшний день, а затем проект бюджета на 2014 год.