Кличко: Я вызываю Януковича на ринг, он мой персональный соперник

Лидер партии «УДАР» Виталий Кличко вызвал Президента Украины Виктора Януковича на ринг.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, выступая со сцены Майдана.

“Я вызываю Януковича на ринг и хочу сказать, что он мой персональный соперник”, - сказал Кличко.

Также он отметил, что пока не известно, на каких условиях подписал Янукович договоренности в Москве.

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Кличко уверен, что власть этими договоренностями сдает национальные интересы и независимость Украины.

Также Кличко добавил, что, по имеющейся у него информации, Янукович в качестве залога предложил России стратегические предприятия Украины в отрасли самолетостроения и машиностроения. Кличко даже не исключил, что предметом залога могла стать газотранспортная система.

Кличко призвал людей не уходить с Майдана и заверил, что он также будет на Майдане. “Я не уйду с Майдана и я не покину Майдан”, - сказал Кличко.

Также Кличко заявил, что главной целью договоренностей Януковича в России является стремление остаться на посту после 2015 года, и призвал Президента не бояться идти на выборы.