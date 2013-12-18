Янукович «понимает только язык силы», украинцы должны продолжать борьбу на улице – Тимошенко

Украине больше ничего терять, а поскольку Президент Виктор Янукович «понимает только язык силы», украинцы должны продолжать борьбу на улице.

Такое мнение Тимошенко выразила в интервью немецкому изданию Stern, перевод которого размещен на сайте партии «Батькивщина».

Тимошенко считает, что Янукович никогда не собирался подписывать Соглашение об ассоциации с ЕС, поскольку демократические ценности, по ее словам, “несовместимы с его планом править вечно”.

На вопрос, не считает ли она, что Янукович не подписал соглашение, потому что должен был освободить ее, Тимошенко ответила: “Его страх передо мной настолько большой, что он уже не способен его скрыть. Но требование европейцев о моем освобождении должно было, прежде всего, стать проверкой для него. В состоянии ли он думать и действовать по-европейски и внедрять европейские ценности? Он не прошел эту проверку. Януковичу лучше иметь заложницу в камере пыток. Но я уже давно обращалась и просила европейских политиков подписать соглашение, даже если я останусь за решеткой. Янукович не подписал соглашение, потому что он решил быть диктатором”.

Тимошенко отметила, что в настоящее время страна переживает самый тяжелый кризис.

“У нас есть выбор между жестокой диктатурой и возвращением в Европу. В демократическом государстве люди могут менять власть благодаря свободным выборам. В авторитарных режимах людей ведут к урнам лишь для того, чтобы зацементировать статус-кво. Тогда страна или превращается в кладбище, или она восстает. Украине больше нечего терять. Янукович понимает только язык силы. Поэтому мы должны мирно и уверенно продолжать нашу борьбу на улице”, - сказала она.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября правительство своим распоряжением приостановило работу над Соглашением об ассоциации с ЕС, что вызывало волну протестов в Украине, которые продолжаются и до сих пор.