Львовский фотограф-евромайдановец освобожден из-под стражи после уплаты штрафа в 850 грн

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила мать Олега Иванка Панас.

«Вчера, 17 декабря, узнала от адвоката, народных депутатов и из СМИ около 19.00, что Олег освобожден. Ожидаю его возвращения домой. Знаю, что Олег заплатил штраф около 850 гривен», - сказала мать.

Как сообщал УНИАН, 9 декабря во Львове милиция задержала фотографа и активиста Евромайдана Панаса за участие в акции в Киеве 1 декабря. Он сразу же был этапирован в Киев.

Панасу инкриминируют совершение преступлений по пяти статьям: ст. 194 (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества), ст. 294 (массовые беспорядки), ст. 341 (захват государственных или общественных зданий и сооружений), ст. 342 (сопротивление представителю власти, работнику правоохранительных органов), ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).

11 декабря Шевченковский суд Киева избрал Панасу меру пресечения – два месяца под стражей.

17 декабря Шевченковский райсуд своим решением обязал Панаса оплатить 850 грн штрафа «за участие в беспорядках» при захвате Киевской мэрии и освободил его из-под стражи в зале суда. Соответствующее решение было принято судом на основании того, что Панас заключил соглашение с органами обвинения о признании своей вины.