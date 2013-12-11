Суд на 2 месяца арестовал львовского фотографа-евромайдановца

Об этом сообщило "Громадське ТВ" вечером во вторник, 10 декабря.

Согласно информации, суд арестовал активиста за участие в массовых беспорядках возле Администрации президента на улице Банковой в Киеве 1 декабря, пишет ТСН.

Напомним, что Панаса задержали 9 декабря во Львове и сразу этапировали в Киев. По информации ТСН, ему инкриминировали 5 статей: 194 - умышленное уничтожение или повреждение имущества, 294 - массовые беспорядки, 341 - захват государственных или общественных зданий, 342 - сопротивление представителям власти или правоохранительных органов, 345 - угроза или насилие.

Очевидцы говорят, что задержание Панаса походило скорее на похищение: среди бела дня к нему подошли трое мужчин в штатском и бросили в машину.

"У него руки были за спиной в наручниках, они его фактически волокли по земле. Я слышала, что он кричал: "Люди помогите, я активист, я фотограф, меня зовут Олег Панас", - рассказала очевидец событий, которая боится открывать свое лицо из-за возможных репрессий.

В милиции заявили лишь, что фотографа задержали согласно постановлению суда.

Напомним, что 10 декабря Апелляционный суд перенес рассмотрение жалоб трех задержанных за штурм Банковой из-за того, что в суде собралось много людей, которые поддерживали арестованных.