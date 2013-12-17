Оппозиция снова заблокировала трибуну и президиум парламента
16:03, 17 декабря 2013Политика
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Представители оппозиции снова заблокировали президиум и трибуну Верховной Рады.
Оппозиция заблокировала трибуну и президиум парламента.
Как передает корреспондент УНИАН, сейчас там находятся около 20 депутатов: в частности, от “Свободы” - Андрей Ильенко, от ”Батькивщины” - Ксения Ляпина, Людмила Денисова, Александра Кужель и Арсен Аваков.
Как сообщал УНИАН, сегодня утром оппозиционные народные депутаты заблокировали президиум и трибуну ВР. Председатель парламента Владимир Рыбак открыл заседание из сессионного зала и почти сразу – закрыл.
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