Оппозиция снова заблокировала трибуну и президиум парламента

16:03, 17 декабря 2013
Политика
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Представители оппозиции снова заблокировали президиум и трибуну Верховной Рады.  

Оппозиция заблокировала трибуну и президиум парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, сейчас там находятся около 20 депутатов: в частности, от “Свободы” - Андрей Ильенко, от ”Батькивщины” - Ксения Ляпина, Людмила Денисова, Александра Кужель и Арсен Аваков.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром оппозиционные народные депутаты заблокировали президиум и трибуну ВР. Председатель парламента Владимир Рыбак открыл заседание из сессионного зала и почти сразу – закрыл.

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