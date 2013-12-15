Азербайджанские демократы поддерживают Евромайдан
18:21, 15 декабря 2013Политика
1249 0
Азербайджанские демократы поддерживают Евромайдан. Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на брифинге в Штабе национального сопротивления депутат от оппозиционной партии Азербайджана «Мусават» Иса Гамбар.
Иса Гамбар поддержал Евромайдан / Фото : radioazadlyg.org
«Сегодня в Киеве народ борется за свой выбор, народ выбирает европейские ценности, народ отказывается от диктата Кремля. В этом плане азербайджанские демократы, демократическая общественность Азербайджана полностью поддерживают украинский народ», - сказал Гамбар.
Читайте также: Посол США в Украине отмечает, что мир наблюдает за ситуацией в Украине
Он отметил, что сегодня в Азербайджане проходил митинг против авторитаризма Президента Азербайджана Ильхама Алиева, и участники митинга высказывались за евроинтеграцию Азербайджана.
«Мы уверены, что будущее Украины и Азербайджана, а также других стран постсоветского пространства - именно евроинтеграция», - сказал Гамбар.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter