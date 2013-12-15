Азербайджанские демократы поддерживают Евромайдан

«Сегодня в Киеве народ борется за свой выбор, народ выбирает европейские ценности, народ отказывается от диктата Кремля. В этом плане азербайджанские демократы, демократическая общественность Азербайджана полностью поддерживают украинский народ», - сказал Гамбар.

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Он отметил, что сегодня в Азербайджане проходил митинг против авторитаризма Президента Азербайджана Ильхама Алиева, и участники митинга высказывались за евроинтеграцию Азербайджана.

«Мы уверены, что будущее Украины и Азербайджана, а также других стран постсоветского пространства - именно евроинтеграция», - сказал Гамбар.