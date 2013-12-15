В Европарламенте рассказали, чего ждут от украинской власти

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге в Штабе национального сопротивления.

Брок высказал мнение, что “курс свободы сегодня в Украине имеет большие шансы, чем неделю назад”.

“Я сегодня нахожусь в Украине для того, чтобы от имени Президента Европейского парламента Мартина Шульца сообщить о том решении, которое мы приняли в прошлый вторник по резолюции”, - сказал он.

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Брок напомнил, что основой этого сообщения является то, что “двери в Европу широко открыты, а Соглашение об ассоциации готово к подписанию и оно на столе”.

Он также выразил надежду, что правительство Украины воспользуется этой возможностью и правительство знает о предпосылках и требованиях для подписания Соглашения об ассоциации.

Кроме того, Брок напомнил, что “на столе находится пакет макрофинансовой помощи Европейского Союза”, и Украина уже месяцы ведет переговоры с МВФ относительно заключения соответствующего соглашения.

“Я очень надеюсь, что все же правительству удастся завершить эту работу”, - сказал депутат Европарламента.

“Этот Президент должен иметь смелость для внедрения реформ. Это, в частности, реформы, которые касаются верховенства права, демократии и экономики, которая должна быть освобождена от коррупции и должна быть модернизирована на благо народа Украины”, - сказал Брок.

По его мнению, если Президент Виктор Янукович во время визита в Москву подпишет соглашение о присоединении Украины к Таможенному союзу, то это будет против воли всех митингующих и это несовместимо с тем соглашением, которое предлагает Евросоюз.

“Я очень надеюсь, что результатом этой мирной демонстрации будет проведение круглого стола между правительством, оппозицией и гражданским обществом”, - сказал Брок и отметил, что Европарламент готов направить в Украину “группу высокого уровня” для участия в таком круглом столе.