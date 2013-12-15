СМИ: На Майдане умер человек
11:54, 15 декабря 2013Политика
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Мужчине стало плохо во время митинга, он упал и потерял сознание.
К упавшему сразу же бросились врачи дежурившей на Майдане скорой помощи и начали делать массаж сердца. Однако вскоре он скончался, сообщает Сегодня.
По предварительным данным врачей, мужчина - 54-летний житель города Борисполь - умер от инфаркта.
Ранее уже сообщалось о случае смерти во время Евромайдана - тогда в районе обзорной площадки недалеко от гостиницы «Украина» на ступеньках было выявлено тело мужчины. Следственно-оперативная группа, прибывшая на место происшествия, констатировала смерть потерпевшего без видимых признаков насильственной смерти.
Позже причиной смерти мужчины назвали туберкулез.
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