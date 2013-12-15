Оппозиция просит предоставить Попову и Коряку охрану

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Чумак сказал на брифинге в Штабе национального сопротивления.

“Мы считаем, что на сегодняшний день лицам, которые привлечены к ответственности, а именно - генералу Коряку, бывшему председателю Киевской городской государственной администрации Александру Попову, заместителю генерала Коряка угрожает большая опасность, потому что помним случай с Кравченко”, - сказал Чумак (тело экс-министра внутренних дел Юрия Кравченко 4 марта 2005 года было обнаружено с двумя огнестрельными ранениями в голову. В тот день он должен был прийти на допрос в Генпрокуратуру по делу Гонгадзе – УНИАН).

Чумак требует от Генеральной прокуратуры, МВД, СБУ обеспечить круглосуточную охрану этих людей.

Как сообщал УНИАН, 30 ноября около 4 часов утра сотрудники ”Беркута” жестоко разогнали митинг сторонников евроинтеграции на столичном Майдане Незалежности.

14 декабря генеральный прокурор Виктор Пшонка заявил, что ГПУ вручила сообщение о подозрении в превышении власти в связи с разгоном Евромайдана заместителю секретаря СНБО Владимиру Сивковичу, председателю КГГА Попову, начальнику милиции Киева Коряку и его заместителю Петру Федчуку.

По словам Пшонки, первые расследования дают право говорить, что в кабинете начальника ГУ МВД Киева находились Сивкович и Попов. Именно они, по данным следствия, склоняли Коряка к применению силы против Майдана. Генпрокурор отметил, что сначала Сивкович находился в служебном кабинете Попова, откуда они звонили по телефону Коряку, а затем оба приехали к нему.

Он также сообщил, что в ближайшее время подозреваемым в превышении власти будет избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Президент Виктор Янукович отстранил Сивковича от должности заместителя секретаря СНБО, а Попова – от должности председателя КГГА.

По данным «Зеркала недели», на допросе в Генпрокуратуре Попов сказал, что выполнял распоряжение секретаря СНБО Андрея Клюева.