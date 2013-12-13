На выходных ряд станций столичного метро могут работать с ограничениями - КГГА

В Киеве в связи с ожидаемым проведением массовых акций в центре города в эти выходные и в случае слишком большого пассажиропотока могут работать с ограничениями отдельные станции метрополитена ради безопасности пассажиров.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.

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Кроме того, в КГГА поступила заявка о проведении митинга на Европейской площади, поэтому на этом участке, а также на улицах Парковой, Лаврской и Владимирском спуске временно может быть закрыто движение для автомобилей.

Учитывая это, городская власть обращается с просьбой заранее планировать свои поездки и по возможности выбирать другие маршруты движения. Власти Киева приносят извинения за временные неудобства.

Обо всех решениях относительно изменения в работе метрополитена и перекрытия улиц киевляне и гости столицы смогут оперативно узнать на официальном сайте КГГА: http://kievcity.gov.ua