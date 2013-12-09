В Киеве поступило сообщение о заминировании трех станций метро
12:11, 09 декабря 2013Политика
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Сегодня в дежурную часть столичной милиции поступило анонимное сообщение о заминировании центральных станций метрополитена
Станция метро "Крещатик" может быть заминирована
Сегодня в дежурную часть столичной милиции поступило анонимное сообщение о заминировании центральных станций метрополитена - «Театральная», «Крещатик» и «Майдан Незалежности».
Как сообщили УНИАН в столичном главке милиции, в настоящее время проводится эвакуация пассажиров из указанных станций.
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Также милиция принимает соответствующие меры по выявлению места возможной закладки взрывчатки и установления личности человека, сообщившего о заминировании.
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