Попов должен ответить за принуждение бюджетников участвовать в Антимитинге - Тягнибок

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая перед митингующими на Майдане Независимости. Депутат отметил, что в субботу на Европейской площади должен состояться митинг в поддержку Президента Украины Виктора Януковича.

По словам Тягнибока бюджетников заставляют выходить на этот митинг.

«Обрывается телефон, звонят люди из Киева, из регионов. Особенно взволнованы киевляне. Звонят работники детских садов, школ, врачи. Их сейчас под угрозой увольнения заставляют выходить на митинг в поддержку Януковича. Этот наместник Януковича в Киеве Попов должен ответить за то, что киевских бюджетников заставляют вопреки их воле под угрозой увольнения выходить на митинг в поддержку этой бандитской власти. Попова гнать надо из Киева», - сказал Тягнибок, и добавил, что в Киеве уже и так создается местное самоуправление. Также, по словам Тягнибока в Министерстве обороны дали указание обеспечить этот митинг военными полевыми кухнями и другим инвентарем.

«Мы с вами платим налоги, которые поступают в бюджет, а они из тех налогов митинги в поддержку власти организуют», - сказал Тягнибок.