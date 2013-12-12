Часть митингующих с Евромайдана колонной двинулась к Апелляционному суду Киева

По информации пресс-службы партии “Батькивщина”, сегодня в Апелляционном суде в 11.40 запланировано рассмотрение апелляции по делу Александра Остащенко, в 14.00 - по делу Олега Матяша.

Как сообщал УНИАН, 10 декабря Президент Украины Виктор Янукович пообещал, что некоторые задержанные во время массовых акций активисты будут освобождены. Он сообщил, что накануне имел разговор с генеральным прокурором Виктором Пшонкой и попросил его, чтобы в случаях, «где нет грубых правонарушений», освободить задержанных. Генпрокуратура, в свою очередь, пообещала, что прокуроры подадут такие представления.

11 декабря суды освободили из-под стражи 4 участников Евромайдана, которые были задержаны после столкновений под Администрацией Президента.

В частности, суд оштрафовал Юрия Болотова и освободил его из-под стражи, также отпустили под домашний арест Николая Лазаревского и под личное обязательство - Геннадия Черевко и Сергея Нужненко.

В то же время Апелляционный суд Киева оставил под стражей Солоненко, задержанного во время столкновений возле памятника Ленину в Киеве 1 декабря.