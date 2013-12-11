В Черкассах милиция снесла палатку Штаба национального сопротивления Черкасской области

Как передает корреспондент УНИАН, милиционеры ждали демонтажа палатки в двух автобусах.

По команде они за минуту колонной подбежали к палатке и окружили его двумя рядами. Во время сноса палатки, работники ГАИ перекрыли все подъезды к мэрии в центре Черкасс. Затем подъехал грузовик и, под прикрытием милиции, молодые люди в форме коммунальщиков начали загружать в кузов палатку и вещи оттуда. Защитники палатки безуспешно пытались забрать хотя бы некоторые свои вещи. Палатку Штаба национального сопротивления Черкасской области и все вещи митингующих вывезли на грузовике с площади перед Черкасским горсоветом. В милиции заявляют, что они только исполняли решение Черкасского окружного административного суда от 6 декабря. Этим решением до 25 января 2014 года запрещено пикетирование, пеший ход, демонстрации, сборы и другие мирные собрания на Соборной, «Дружбе народов», Театральной, Европейской площадях Черкасс и на площади возле Черкасского горсовета и прилегающих к ней территориях.

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Вечером, уже после сноса палатки, на площади перед Черкасской мэрией начался митинг оппозиции в поддержку Евромайдана, на который собралось более 300 человек. Священники УПЦ Киевского Патриархата на площади перед мэрией провели молебен за Украину. Они обратились к работникам милиции с просьбой не выполнять преступных приказов и не воевать с собственным народом.

В свою очередь, управление милиции в Черкасской области сегодня в очередной раз на своем сайте призвало граждан не совершать противоправных действий во время проведения мирных собраний граждан и не поддаваться на провокационные призывы о силовом захвате государственных зданий, сооружений и перекрытии движения.