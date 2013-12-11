В Черкассах с флагштока украли флаг ЕС

Как передает корреспондент УНИАН, после установления флага во время столкновения с милицией жители Черкасс не спешили расходиться, опасаясь, что милиционеры могут вернуться. Но уже через час, когда люди пошли погреться и отдохнуть, ослабив наблюдение за флагом, двое молодых людей спортивного телосложения сорвали флаг ЕС с флагштока. Оппозиция планирует вечером прикрепить еще один флаг ЕС на флагштоке возле мэрии.

В то же время, областная и городская организации Коммунистической партии Украины распространили заявление, в котором выразили свое возмущение фактом незаконного установления возле здания Черкасского горсовета иностранного символа – флага Европейского Союза. «Поднятие флага другого государства над зданием органа местного самоуправления является антизаконным, нарушает законодательство Украины в части использования государственной символики и регламент работы исполнительного комитета Черкасского горсовета», - говорится в заявлении КПУ.

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Также свое возмущение выразил и.о. мэра Черкасс Виктор Билоусов.

Он назвал поднятие флага ЕС на флагштоке перед зданием мэрии «правовым нигилизмом».

Как сообщал УНИАН, сегодня в Черкассах возле здания Черкасской мэрии депутаты горсовета повесили на флагшток флаг Евросоюза. В этом им препятствовали несколько десятков бойцов спецподразделения милиции «Грифон» и патрульно-постовой службы.

27 ноября флаг Евросоюза подняли на флагштоке на Театральной площади в Черкассах.