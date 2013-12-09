Более ста человек в Симферополе сожгли флаг ЕС

В Симферополе активисты «Русского фронта Сергея Шувайникова» и «Конгресса русских общин Крыма» в понедельник на центральной площади Симферополя провели митинг, во время которого сожгли флаг Европейского Союза.

Как передает корреспондент УНИАН, собравшиеся требовали от Президента Виктора Януковича, парламента и правительства страны прекратить акции оппозиционных сил в столице Украины, призывающих к евроинтеграции и смене власти в стране.

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Митингующие держали флаги своих организаций, Крыма, России, Андреевские флаги, а также иконы и плакаты, среди которых были: «Русские Крыма никогда не отрекутся от матери-России!», «Долой бандеровцев из власти», «Евросоюз, Бандера и Шухевич - твои герои?», «Паны дипломаты, не суйте нос в чужие хаты».

Акция собрала более ста человек.

«Мы требуем прекратить политический и правовой хаос и беспорядок в Киеве и ряде западных областей Украины, прикрываемый лозунгами «евроинтеграции» и призывами к свержению законной власти», - говорится в обращении митингующих к главе государства, Кабмину и Верховной Раде. Митингующие сожгли флаг ЕС, после чего провели шествие к зданию Верховного совета Крыма.