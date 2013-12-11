Янукович заверил Эштон в своих мирных намерениях

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

В частности, как говорится в сообщении, Янукович и Эштон обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, внутриполитическую ситуацию в стране.

«Во время беседы Президент еще раз подтвердил верность пути евроинтеграции Украины и мирное урегулирование ситуации в стране», - проинформировали в пресс-службе.

Стороны подчеркнули важность проведения общенационального круглого стола, который должен стать важным шагом в налаживании взаимопонимания в обществе, отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью силы спецподразделений МВД окружили центр Киева и начали силой вытеснять протестующих с Майдана Незалежности, а утром предприняли попытку штурма здания КГГА, которое протестующие используют как место для ночлега.

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МВД назвало штурм Майдана "мероприятиями по благоустройству территории", которые проводились ночью для удобства граждан.

Когда киевляне начали массово выходить на центральную улицу города, бойцы МВД начали перегруппировку и, в конце концов, колонны бойцов отвели к «правительственному кварталу».

Представители международного сообщества осудили сегодняшнюю попытку разгона Евромайдана.

Эштон сегодня выразила мнение, что после ночных событий в Киеве начать политический диалог в Украине будет сложнее.