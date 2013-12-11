Аграрные ассоциации Украины выступают за скорейшее подписание Соглашения с ЕС

«Аграрное бизнес-сообщество высказывается за ускорение процесса подписания Соглашения об ассоциации с ЕС, частью которого является соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли, в интересах Украины, ее экономики и народа», - говорится в открытом обращении 17 ассоциаций.

Общественные организации указывают на то, что условия парафированного соглашения о свободной торговле между Украиной и ЕС являются выгодными для отечественного аграрного сектора.

«По данным аналитиков, потенциал увеличения экспорта в ЕС в случае подписания соглашения о свободной торговле составит не менее 1-1,2 млрд долларов США… Например, только за счет беспошлинного экспорта зерна в ЕС в рамках расширенных квот аграрии могут дополнительно получить рост доходов в сумме около 180 млн евро ежегодно», - сказано в документе.

Кроме того, в агарных ассоциациях считают, что возможность беспошлинной поставки в ЕС сыров, плодоовощной продукции, растительных жиров и шротов, а также другой сельхозпродукции, позволит украинским производителям диверсифицировать рынки сбыта и даст стимулы для дальнейшего развития отечественного АПК. При этом Украина оставляет за собой возможность защиты наиболее уязвимых товарных позиций, таких как мясо, сахар, определенный ряд молочной продукции, путем введения импортных квот и/или частичного снижения действующих пошлин.

Вместе с тем, модернизация регуляторной политики Украины, которая также предусмотрена Соглашением, позволит создать в стране более благоприятный бизнес-климат, что обеспечит приток инвестиций в аграрный сектор.

В ассоциациях также убеждены, что после подписания Соглашения об ассоциации и вхождения Украины в зону свободной торговли с ЕС будут созданы условия для защиты украинского рынка от европейской продукции, на которую выделяются экспортные субсидии.

«Для нас очевидно, что подписание Соглашения означает уникальный шанс, который нельзя терять при любых условиях», - резюмировали общественные организации.

Как сообщал УНИАН, вчера, 10 декабря, Президент Украины Виктор Янукович заявил о том, что условия Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли с ЕС в том виде, в котором Украина могла бы подписать их на саммите в Вильнюсе, создавали угрозу для функционирования аграрного сектора Украины.

«Я абсолютно ответственно хочу сказать, что если в таком виде Соглашение было бы подписано, то оно бы создало множество сложностей в аграрном секторе экономики», - сказал он.

21 ноября Кабинет министров Украины принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации с ЕС, которое планировалось подписать 29 ноября на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства».

29 ноября Президент Украины Виктор Янукович в Вильнюсе не подписал Соглашение об ассоциации.

Представители аграрных ассоциаций Украины сразу же критично отнеслись к отказу от подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. По их мнению, ассоциированное членство Украины в ЕС дало бы толчок к развитию отечественного АПК, тогда как откладывание подписания этого документа грозит сельскому хозяйству Украины существенными потерями.