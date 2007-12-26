В НУ-НС не ограничатся показательным избиением Рудьковского

Если дело возбужденное относительно экс-министра транспорта Николая Рудьковского по факту растраты будет доведено до конца, все должностные лица поймут, что рано или поздно за совершенные ими преступления наступит ответственность. Об этом в комментарии официальному сайту НУ-НС сказал народный депутат, член парламентского комитета по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией, Владимир Арьев.

“Если в его действиях есть состав преступления, он обязательно должен ответить. Но и другим выдавать индульгенции мы не имеем права, - подчеркнул Арьев. - Нужно сделать несколько показательных дел против преступлений чиновников, чтобы показать всем, что рано или поздно ответственность должна наступить”.

“Меру ответственности Рудьковского должен установить суд, но лишь показательным избиением Рудьковского нельзя ограничиваться", – заметил Арьев, добавив, что “нужно расследовать и другие менее громкие дела”.

По мнению народного депутата, в Украине для борьбы с коррупцией и должностными преступлениями “нужна реформа правоохранительных органов, которую нужно начинать с прокуратуры”. “Прокуратуре давно время понять, что закон следует использовать всегда, независимо от состояния “политической крыши”, - отметил он.